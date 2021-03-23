السودان يحذر إثيوبيا من أي خطوة أحادية في ملء سد النهضة



الشارقة - اميمة ياسر -

حذر ياسر عباس، وزير الري السوداني، من أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أنها تهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الازرق.

وشدد في بيان صحفي اليوم، على أن هذه الخطوة تُهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت علي النيل، مضيفًا: "وهذا أمرغير مقبول إطلاقا للسودان".



وقال وزير الري السوداني، إن سد النهضة يجب ألا يكون مهددا لأمن الإقليم، وإنما يجب ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع ﻭﺣﺴﻦ الجوار.

وذكر أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مبينًا أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دورًا في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني.