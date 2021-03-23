شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق يكشف حقيقة الإرهابية: تتقرب إلى الله بـ"التكفير والتفجير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الإخوان تتقرب إلى الله بالتكفير والتفجير".. بهذه الكلمات رصد طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا :"لن يحتاج الباحث لبذل الجهد لكي يثبت بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية تؤمن باللجوء للعنف والقوة، لتحقيق أغراضها السياسية، علاوة على ما عانيناه وشاهدناه جميعا من قتل وحرق وتخريب وحرق للأرض بعدما ثار المصريون عليهم في 30 يونيو 2013".

وأضاف:" يكفي الباحث عن تلك الجرائم داخل أدبياتهم التي يتقربون بها الي الشيطان يكفي، فقط أن نقرأ رسائل حسن البنا وخاصة رسالة المؤتمر الخامس، التي يعلن فيها بكل وضوح بأن الإخوان سيلجؤون إلي استخدام القوة ضد من يقف في طريق وصولهم للسلطة و ليس، فقط، ذلك بل نفذ حسن البنا ما هدد به وأنشأ تنظيما عسكريًا إرهابيًا مسلحًا أطلق عليه النظام الخاص".

وتابع: " التنظيم الخاص لجماعة الإخوان الإرهابية ارتكب أفظع الجرائم ضد خصوم الجماعة، وقد حرق المحاكم واغتال القضاة الذين يصدرون الأحكام ضد مجرميهم وقتلوا رئيس وزراء مصر النقراشي باشا عام 1948، وحرقوا القاهرة عام 1952، وأكمل سيد قطب ما بدأه حسن البنا من إرهاب، وكتب معالم في الطريق وظلال القرآن و هما من أهم الكتب التى تعتمد عليها كل الجماعات الارهابية في العالم".