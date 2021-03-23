شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ينظم جلسة حوارية عن سد النهضة بحضور وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة الحوارية المغلقة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان "تطورات قضية سد النهضة" بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو، وتأتى الندوة بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من رؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين والصحفيين.

تعقد الندوة بمقر المجلس الأعلى للإعلام بالدور التاسع من مبنى ماسبيرو، يتطرق اللقاء إلى الحديث عن كل التفاصيل الخاصة بقضية سد النهضة ويجيب وزير الموارد المائية والرى عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللقاء يعد واحد من أهم اللقاءات التى يهتم بها كل مصرى، مضيفا أن الاجتماع يشهد مناقشات تفصيلية وأن الفترة الحالية تحتاج لرفع درجات الوعى بشأن ما يحدث فى قضية المياه وسد النهضة.