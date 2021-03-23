شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: المتحدة للخدمات الإعلامية واجهت مخططات الفتنة بـ"الكلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واجه شائعات قوى الشر، التى تسعى لضرب الاستقرار ونشر دعاوى الفوضى وتخريب العقول، وذلك بكافة الوسائل المواكبة للعصر، وباستخدام كافة الأدوات التى تصل للمواطنين للتعريف بحقيقة ما يدور بالساحة المصرية.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريحات له، أن الشركة المتحده تقوم بدور مهم وحيوى فى مخاطبة المواطن البسيط للتصدى للحروب الجديدة، والتى تعتمد على نشر الفتن بين الشعوب، مؤكدا أنها فى قلب المعركة لمواجهة الأطراف التى تريد قلب الحقائق وضرب الاستقرار فى البلاد .

وأشار الخولى إلى أن دورها على مستوى الإنتاج الدرامى، والذى جسد تراث مصر وعظمتها، هو التركيز على جذور بلادنا وثقافتها، والمعارك التى يخوضها رجالنا بالقوات المسلحة والشرطة فى وجه الإرهاب، ما يسهم فى تنوير العقول وتربية النشء على التعرف بحقيقة ما يجرى على الأرض، ويسهم فى غرس قيم هامة لتعزيز الهوية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الشركة المتحدة تقوم بدور وطنى عظيم أمام الحرب الشرشة والجديدة والتى تقوم على "الكلمة" أكثر من السلاح، وتواجه دول المنطقة، وأسهمت فى التصدى للعديد من محاولات قوى الشر لنشر الفوضى.

وأكد الخولى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى إدارة المشهد الإعلامى المصرى خلال الآونة الأخيرة بشكل احترافى، إلى جانب أنها استطاعت أن تواكب التقنيات التكنولوجية العالية التى باتت على درجة عالية من الأهمية فى عالم يعتمد بشكل أساسى على التكنولوجيا الرقمية، خاصة فى ظل ما يعيشه العالم من ظروف استثنائية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المُستمرة.

واختتم حديثه قائلا: "كما قدمت الشركة المتحدة محتوى درامى راقٍ خاطبت عبره كل أفراد الأسرة المصرية دون تجاوزات، بل أن الكثير من الأعمال حرصت على رفع روح الانتماء لدى المواطنين خاصة الشباب، بعدما كان سوق الدراما يعانى من العشوائية والفساد بسبب بعض جهات الإنتاج غير المؤهلة".