مصادر: بنك ABC ينتهي من الاستحواذ على "بلوم مصر" بعد شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:



كشفت مصادر مصرفية لمصراوي عن أن بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية (abc) أحد البنوك البحرينية العاملة في مصر سينتهي من إجراءات الاستحواذ بالكامل على بنك بلوم مصر اللبناني بعد شهر رمضان.

وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية البحرينية (بنك ABC) إبرامها اتفاقية مع بنك بلوم لبنان للاستحواذ على 99.4٪ من بنك بلوم مصر مقابل 6.7 مليار جنيه، موكدة أن إتمام عملية الاستحواذ تخضع لعدد من الشروط والموافقات بما في ذلك الموافقات التنظيمية في البحرين ومصر ولبنان بحسب بيان من البنك البحريني يناير الماضي.

وأكدت المصادر أن الإجراءات القانونية لإتمام استحواذ بنك abc تسير حاليًا في خطواتها الرسمية طبقا لقانون البنك المركزي دون وجود أي تأخير ثم خروج بنك بلوم من مصر بعد إتمام خطوات الاستحواذ وفقا للتعليمات الرقابية من المركزي والتي سيتم بناء صدور الموافقة.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري بألا يجوز لأي بنك الاستحواذ على عمليات بنك آخر إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرا ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وأشارت التعليمات الرقابية إلى أنه يتعين على البنك الذي يرغب في الاستحواذ علي بنك أخر أن يقدم طلبا بذلك للمركزي (قطاع الرقابة والإشراف) للحصول على الإذن بالسير في إجراءات العمليات مرفقا به المستندات المنصوص عليها من بينهم نشر إعلان بوقف عملياته مرتين على الأقل في صحيفتين يوميتين، واسعتي الانتشار على أن يذكر في الإعلان استحواذ البنك بالكامل علي البنكً الآخر بشكل صريح، ويجب أن تمضي 15 يوما على الأقل بين الإعلانيين، مع تقديم كافة المستندات التي يطلبها المركزي.

ثم يترتب على هذه الإجراءات صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال 10 أيام من تاريخ الصدور.

وكان الدكتور خالد كوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: قال في بيان سابق إن الاستحواذ على بنك بلوم مصر يعتبر بمثابة فرصة فريدة لبنك ABC للوفاء بالتزامه الاستراتيجي الطويل الأمد لتوسيع أعماله الأساسية بشكل غير عضوي.

وأضاف: "لدينا علاقة نشطة مع المنظمين لدينا وسنعمل على تأمين موافقاتهم لإكمال الصفقة بأسرع ما يمكن".

ويعمل بنك ABC في مصر حاليًا من خلال 27 فرعًا، فيما يعمل بنك بلوم مصر من خلال 41 فرعًا وتأسس في 1977 تحت اسم بنك مصر ورومانيا قبل أن يستحوذ عليه بنك بلوم في 2006.

وقال سعد الأزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان، في وقت سابق إن الصفقة ستسمح لبنك لبنان والمهجر بالامتثال لأحدث الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، والتي تنص على أنه يجب على جميع البنوك اللبنانية زيادة رأس مالها بنسبة 20٪.

ويمتلك بنك بلوم اللبناني 99.42٪‏ من رأس المال المساهم في بنك بلوم مصر.