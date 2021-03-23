تبطين 190 كيلومتر من الترع بتكلفة 366 مليون جنيه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية الري في بني سويف، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال تبطين 190كيلومتر، بتكلفة 366 مليون و 851 ألف جنيه بنسبة تنفيذ تزيد عن 63% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى والمقدر بـ300 كيلو.

وأشار المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري بالمحافظة، إلى أنه جاري تنفيذ 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على"الناشف" وتبطين خرسانة عادية، بإجمالي زمام 127 ألف و591 فدانًا، في حين يجري طرح 8 عمليات أخرى، تشمل أعمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال تزيد عن 122 كم، بإجمالي زمام يتعدى 60 ألف فدان.