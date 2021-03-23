نتنياهو: «آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه «الأخيرة».

وقال نتانياهو الذي وصل برفقة عقيلته سارة إلى إحدى مراكز الاقتراع في حي رحافيا في القدس «آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة» وتضع حدا للمأزق السياسي. ويطمح نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 من دون انقطاع إلى البقاء في المنصب على الرغم من فشله في تشكيل حكومة غالبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد.