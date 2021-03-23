بريطانيا تمدد حظر السفر الدولي حتى يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت مصادر بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات البريطانية تعتزم تمديد الحظر المفروض على السفر الدولي حتى يوليو، مشيرة إلى أن المخالفين قد يغرمون 5000 جنيه إسترليني.

وقالت المصادر إن الحكومة قدمت مقترح بهذا الشان إلى النواب في 22 مارس. ومن المقرر إجراء تصويت على هذه المسألة في 25 مارس، وبالنظر إلى أن الأغلبية المضمونة في البرلمان لصالح حزب المحافظين الحاكم، فمن المرجح أن تتم الموافقة على المقترح، وإذا حصل هذا الأمر فستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وبموجب المقترح الجديد، ستظل جميع الرحلات الدولية التي لا تعتبر حيوية ممنوعة حتى 30 يونيو، كما هي عليه الآن، وستكون هناك في الوقت ذاته استثناءات للسفر للعمل أو الدراسة أو العلاج الطبي، أو زيارة قريب أو صديق يحتضر أو ​​يتزوج، أو لحضور حفل زفاف قريب، وما شابه ذلك.

ولا تتوفر تفاصيل جديدة بخصوص دخول السائحين الأجانب إلى بريطانيا. ولكن من غير المرجح تخفيف قواعد الحجر الصحي الإلزامي عند الدخول إلى البلاد حتى أغسطس-سبتمبر، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وفي الوقت الحالي يُطلب من أولئك الذين يدخلون من أي بلد قضاء 10 أيام في عزلة ذاتية، وكذلك اجتياز ثلاثة اختبارات على الأقل للكشف عن فيروس كورونا، واحد قبل الدخول، واثنان بعد الوصول، في اليومين الثاني والثامن من الحجر الصحي.