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بعد عام.. وزراء خارجية الناتو يجتمعون في بروكسل وجهاً لوجه

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:22
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يعقد مؤتمرا صحفيا قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يعقد مؤتمرا صحفيا قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل
عربي ودولي

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من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وجها لوجه في مقر الحلف ببروكسل اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أكثر من عام. 
وسيعمل الوزراء على التحضير لقمة مقبلة لمناقشة مجموعة من المقترحات لإصلاح الحلف العسكري.
ومن المقرر أن يحضر وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن أول اجتماع وزاري للحلف.
وبسبب إجراءات احتواء فيروس ، كانت آخر مرة اجتمع فيها وزراء خارجية الناتو وجها لوجه في نوفمبر 2019.
ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع غدا الأربعاء.
وسيتشاور الحلفاء بشأن مستقبل مهمتهم في أفغانستان اليوم، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار.
وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع إن "جميع الخيارات مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي". 

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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