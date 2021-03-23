وزير خارجية أمريكا يؤكد التزام واشنطن بحلف الناتو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 01:11 مساءً - منذ 48 دقيقة

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن التزام واشنطن بالقضايا التي تربطها بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وقال: ” أتيت لأعرب عن التزام الولايات المتحدة بالحلف”.

جاء ذلك خلال لقاءه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، والذي يجرى على مدار اليوم وغدا.

وأضاف: “سنناقش ملفات متعددة تتعلق بأفغانستان وروسيا وقدرات الناتو لمواجهة مختلف أنواع التحديات بما فيها الأمن السيبراني والإرهاب”. وأكد أن واشنطن ستراجع وضع القوات الأميركية في أفغانستان وستسمع لحلفائها في الناتو بهذا الشأن

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي قال في وقت سابق إنه من الصعب الالتزام بالوقت المحدد لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

بينما قال ينس ستولتنبرغ: “ندرك التزام الولايات المتحدة بالتحالف ونحن أمام فرصة جديدة لتعزيز العلاقات”.

وأضاف: “سوف نخرج من أفغانستان معا عندما يحين الوقت”، وتابع: ” التحدي الأبرز اليوم هو محادثات السلام في أفغانستان ونحن نرحب بها”، مشيرا إلى أن محادثات السلام هي الطريق الوحيد للحل في أفغانستان.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لبلينكن إلى أوروبا منذ تنصيب بايدن في 20 يناير الماضي. ومن المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين الأوروبيين خلال هذه الاجتماعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، إن الغرض من اللقاءات يتمثل في “إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين، فيما يتعلق بأهدافهم المشتركة”. وأوضح برايس أن بلينكن سيتطرق إلى “مخاوفه حيال الصين وروسيا والتغيّر المناخي والأمن الإلكتروني ومكافحة الإرهاب والأمن”.