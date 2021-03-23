التشنجات العضلية علامة على الاصابة بهذه الأمراض

ووفقا للأخصائي، يجب الانتباه إلى التشنجات، خاصة إذا بدأت في عضلات الرأس والوجه والرقبة والذراعين. لأن هذه التشنجات يمكن أن تشير إلى خلل التوتر العضلي الرمعي (متلازمة الرمع العضلي) وارتجاج عضلي.

ويقول: "إذا لا حظ الشخص اي تشنجات عضلية، وحركات لا إرادية ورعشة تبدأ تنتشر في عضلات الرأس والوجه والرقبة أو الذراعين، فهذه علامة سيئة للغاية وتنذر بالخطر".



ويؤكد الدكتور على أن التشنجات تحصل في عضلات الساقين عادة، بسبب مشكلات في العظام.

ويقول: "تحصل التشنجات في الساقين بسبب الأقدام المسطحة، وتشوه الكعبين والحوض، وانحراف العمود الفقري وغير ذلك".

ويضيف: "كما يمكن أن تظهر التشنجات العضلية نتيجة نقص عنصر البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الجسم، وأيضا بسبب استخدام أحذية غير مريحة".