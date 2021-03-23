مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بالخطف

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين بالخطف في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة الإجرام في بغداد - مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهمين قاما بعملية خطف واخذ فدية مالية قدرها ( ٦٠ الف دولار ) في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد".



وبينت المديرية أن "عملية القبض تمت بعد متابعة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق المختص، وتشكيل فريق عمل والقبض على الجناة، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة ٤٢١ ق.ع".

