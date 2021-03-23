انت الان تتابع خبر في اليوم العالمي للأرصاد الجوية.. ما الصلة بين المحيطات والمناخ والطقس؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في كل عام، تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بذكرى دخول الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ في 23 آذار 1950، وهذا يعكس المساهمة الأساسية للخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في سلامة ورفاهية المجتمع، ويتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للأرصاد الجوية من خلال الأنشطة في جميع أنحاء العالم.
اليوم العالمي للأرصاد الجوية
المحيط ومناخنا وطقسنا
يغطي المحيط حوالي 70٪ من سطح الأرض، وهو المحرك الرئيسي لطقس العالم ومناخه. كما أنه يلعب دوراً مركزياً في تغير المناخ. يعد المحيط أيضاً محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، حيث يحمل أكثر من 90٪ من التجارة العالمية ويحافظ على 40٪ من البشرية الذين يعيشون على بعد 100 كيلومتر من الساحل. وإدراكاً لذلك، تقوم الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا والباحثون بمراقبة المحيط بانتظام وكيف يتغير، ونمذجة كيفية تأثيره على الغلاف الجوي وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات البحرية، بما في ذلك دعم الإدارة الساحلية وسلامة الحياة في البحر. اليوم، تجعل التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ عمليات رصد المحيطات والبحوث والخدمات أكثر أهمية من أي وقت مضى.