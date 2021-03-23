انت الان تتابع خبر معلنا التحدي.. صلاح: سنكون أفضل في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صلاح الذي يواجه فريقه سلسلة من النتائج السلبية، التي أدت إلى ابتعاده عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: "سنكون أفضل في دوري الأبطال".

صلاح الذي انضم أخيرا للمنتخب المصري المشارك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، قال في تصريح صحفي نقلته "سكاي نيوز عربية": "أنا سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذا آمل أن نواصل الفوز".



وتابع: "الأمر صعب علينا جميعا بسبب الوضع الذي مررنا به ومكانتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز"، ومضى مستدركا: "لكنني أعتقد أننا سنكون أفضل في دوري أبطال أوروبا ، نقوم بعمل جيد".

وفي الدوري الإنجليزي حقق ليفربول 3 انتصارات و8 هزائم في 14 مباراة بالدوري، إلا أن الريدز تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوقعته القرعة في مواجهة مرتقبة مع ريال مدريد.

ومضى محمد صلاح: "لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعا، ونحتاج فقط إلى الاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات".



يشار إلى أن صلاح ورغم الأداء المتواضع لفريقه هذا الموسم هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب هاري كين برصيد 17 هدفا، كما وصل إلى 25 هدفا في جميع المسابقات للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

ومن المقرر انطلاق مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 7 إبريل/نيسان 2021، بالتزامن مع مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.