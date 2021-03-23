انت الان تتابع خبر الفيديو الاول لهيفاء وهبي على 'تيك توك' يحدث ضجة كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت هيفاء وهبي صديقتها عهد بمشهد تمثيلي. وظهرت هيفاء وصديقتها تضعان الفولارد على رأسيهما كأنه حجاب، حيث أعلنت عهد توبتها إلى الله لتردّ عليها الفنانة اللبنانية "اللهم صلي على النبي"، في مشهد بسيط ولكن نال إعجاب الآلاف من المشاهدين، خاصة وأنه أول ظهور لهيفاء في فيديو خاص على تطبيق "تيك توك".

وأحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة وتم تداوله على "إنستغرام"، وحقق نسبة عالية من الإعجابات، واصفين هيفاء وهبي بأنها مركز للطاقة الإيجابية والجمال.