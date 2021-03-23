رفض مصري سوداني لإصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

كشف وزير الموارد المائية والري المصري د.محمد عبد العاطي عن أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً.



وقال عبد العاطي، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن ذلك يأتي خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وأضاف إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

من جانبه، دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أمس، إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل وقانوني يرضي الدول الثلاث بشأن سد النهضة. وأكد عباس، في تصريحات أوردتها الوكالة السودانية للأنباء، أهمية الوساطة الرباعية تتمثل في تقريب وجهات النظر، معرباً عن دهشته من اعتراض إثيوبيا على الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا والاتحاد الأفريقي. وأوضح أن السودان منذ العام الماضي طالب بإعطاء فرصة لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر ولكن دولة اثيوبيا رفضت هذا المقترح.