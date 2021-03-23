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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 199 حالة وفاة و40715 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021
اعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الثلاثاء، تسجیل 199 حالة وفاة و40715 اصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 خلال ال24 ساعة الماضیة.
وذكرت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في إحصاءاتھا الاخیرة ان اجمالي عدد وفیات الفیروس بلغ 160166 حالة فیما ارتفع اجمالي الاصابات الى 11686796 اصابة.
واشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.