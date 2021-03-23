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الهند: 199 حالة وفاة و40715 اصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

اعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الثلاثاء، تسجیل 199 حالة وفاة و40715 اصابة جدیدة بفیروس ( المستجد - كوفید 19 خلال ال24 ساعة الماضیة.

 

وذكرت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في إحصاءاتھا الاخیرة ان اجمالي عدد وفیات الفیروس بلغ 160166 حالة فیما ارتفع اجمالي الاصابات الى 11686796 اصابة.

 

واشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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