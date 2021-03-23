الهند: 199 حالة وفاة و40715 اصابة جديدة بكورونا

واشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

وذكرت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في إحصاءاتھا الاخیرة ان اجمالي عدد وفیات الفیروس بلغ 160166 حالة فیما ارتفع اجمالي الاصابات الى 11686796 اصابة.

محمد يوسف

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