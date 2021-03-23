المانيا تمدد إجراءات الإغلاق لشهر آخر وتفرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

اعلنت المانيا، اليوم، عن تمديد إجراءات الإغلاق لشهر آخر في جميع انحاء البلاد وفرض العديد من القيود الجديدة لمواجهة تفشّي النسخ المتحورة من فيروس كورونا المتسجد(كوفيد-19).



وقالت المستشارة أنغيلا ميركل للصحفيين " أن السلطات ستفرض إغلاقاً عاماً صارماً في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 أبريل، يشمل خصوصاً إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا".

واضافت ميركل" أن القيود التي كان من المقرر أن تستمر حتى 28 مارس الجاري، ستظل سارية حتى 18 أبريل، ولدينا في الأساس فيروس جديد، من الواضح أنه من نفس النوع، ولكن بخصائص مختلفة تماماً أكثر فتكا بشكل ملحوظ، وأكثر عدوى، ومعد لفترة أطول".

ووافق المسؤولون على إغلاق الحياة العامة إلى حد كبير، في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل، وإضافة عطلة عامة وإغلاق معظم المتاجر في هذه الفترة.

وذكرت رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إن العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع مرة أخرى، وهي "علامة مقلقة" بعد نحو ستة أسابيع من التراجع..مشيرة الى إن الزيادة في عدد حالات الوفاة جاءت بعد الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وازدادت إصابات فيروس كورونا بشكل مطرد في ألمانيا، حيث أصبح النوع الأكثر عدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا هو المسيطر، وتجاوز عدد الحالات اليومية في البلاد مثيله في الولايات المتحدة.