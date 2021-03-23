مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، 98 حالة إصابة جديدة بالفيروس الوبائي كورونا (كوفيد-19)، و20 حالة وفاة، في عدد من المناطق اليمنية المحررة.



وبحسب النشرة اليومية للجنة، تم تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت بواقع 36 في عدن، 32 في حضرموت، 14 في تعز، 7 في المهرة، 5 في شبوة، وحالتين في كل من لحج ومأرب.

كما سجلت اللجنة 169 حالة اشتباه، توزعت بواقع 60 في عدن، 62 في حضرموت، 21 في شبوة، 9 في كل من لحج ومأرب، 8 في كل من البيضاء والمهرة، وحالة واحدة في كل من أبين والضالع.

وارتفع عدد حالات الوفاة لهذا اليوم، وفق اللجنة، إلى 20 حالة، منها 16 حالة في حضرموت، و4 في تعز، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 12 حالة جميعها في حضرموت.

وبذلك يرتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه إلى 10344، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3516، منها 771 حالة وفاة، و1546 حالة شفاء