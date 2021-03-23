حكام الامارات يهنئون رئيس باكستان باليوم الوطني لبلاده

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية .

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع