الامارات.. خيرية الشارقة تواصل مهامها الإغاثية في السودان

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

تواصل " جمعية الشارقة الخيرية " مهامها الإغاثية في جمهورية السودان الشقيق عبر تقدم الدعم الإنساني للأسر المتضررة في المناطق التي تأثرت بالفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.



يأتي ذلك في إطار رسالة الجمعية الإنسانية تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي هذا الشأن بفضل دعم المتبرعين قدمت الجمعية من خلال مكتبها في الخرطوم مساعدات إغاثية لسكان منطقة كرني بمحلية الفاروق وهي من بين المناطق التي تأثرت الفيضانات .

و أكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية أن مساعدات الجمعية بمنطقة كرني تتضمن بناء 100 وحدة سكنية كمرحلة أولى لإيواء عدد ممن فقدوا مساكنهم إلى جانب تدشين محطة لتحلية المياه تغطي احتياجات 620 أسرة من سكان المنطقة على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع منتصف شهر مايو المقبل بتكلفة مالية تبلغ ربع مليون درهم موضحا أن المساعدات تتضمن كذلك مدرسة ومسجدا و سوقا صغيرا.