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باكستان .. 72حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان 72حالة وفاة جديدة بسبب خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و935 حالة اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3270 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 633 ألفا و 741 حالة، ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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