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الخارجية الأمريكية : على كافة الأطراف في اليمن الالتزام بمبادرة المملكة

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأميركية أنه حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، وعلى الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخي.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة العربية : "لا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي، وعلى الحوثيين الإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، وعلى كافة الأطراف في اليمن الالتزام بمبادرة المملكة.

وأكدت أنه "لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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