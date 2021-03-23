شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية : على كافة الأطراف في اليمن الالتزام بمبادرة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الأميركية أنه حان الوقت لإنهاء الحرب في اليمن، وعلى الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخي.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة العربية : "لا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي، وعلى الحوثيين الإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، وعلى كافة الأطراف في اليمن الالتزام بمبادرة المملكة.

وأكدت أنه "لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران".