انت الان تتابع خبر وزارة التجارة: استمرار استلام الرز المحلي لتعزيز الرصيد الغذائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان للوزارة اطلعت عليه "الخليج 365" ذكر ان ملاكات الشركة العامله في الفروع ذات الوفرة في انتاح الرز تواصل مناقلة كميات الرز المحلي المصنع في مجارشها الى مخازن الشركة في محافظات بغداد و نينوى و ديالى وكركوك و الناصريه و البصرة و واسط.

واضاف بان فرع الديوانية واصل مناقلة الرز وفق المحاور التالية والتي من خلالها يستمر بمناقلة الرز المحلي الياسمين الى فرع ذي قار حيث بلغت الكمية المناقلة (٤٨٥٠) طن فضلا عن الاستمرار بمناقلة رز محلي الى فرع واسط و بلغت الكمية (١٩٠) طن ومناقلة رز محلي الى سايلو الدورة بكمية بلغت( ١٧٠) طن .

واضاف بان فرع النجف اجرى مناقله كمية (١٦٨) طن من الرز المحلي لفرع البصرة .

واشار الى ان مخازن الرز التابعه لفرع كركوك تواصل استلام كميات الرز المحلي نوع ياسمين والمخصص لدعم مفردات البطاقة التموينية و تم استلام كمية ( ٨٣٥.٥٢٤) طن.



واشار البيان الى ان فرع ديالى استلم كمية (١٢٦) طن من الرز المحول من الديوانية ، فيما وصلت ثمان شاحنات محملة بكمية (٣٤٧.٥٥٤) طن من الرز لمخازن الناصرية محولة من الديوانية .هذا و واصلت مخازن الرز في كسره وعطش بتفريغ الشاحنات المحملة بالرز الياسمين المحولة من فرع الديوانيه وبلغت الكمية ( ٣١٢ ) طن .