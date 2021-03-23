انت الان تتابع خبر بريانكا شوبرا تثير ضجة بالحديث عن الإسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع ترويجي من المقابلة شوبرا وهي تتحدث مع أوبرا عن نشاتها الدينية، كما ذكرت أنها كانت "على دراية بالإسلام"، وأشارت إلى أن والدها الراحل الدكتور أشوك تشوبرا اعتاد "الغناء في مسجد"، بحسب تعبيرها.وقالت: "نشأت في مدرسة دير، كنت على علم بالمسيحية، وكان والدي يغني في مسجد، كنت على دراية بالإسلام، نشأت في أسرة هندوسية، كنت على علم بذلك، إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقا".

وأثار تصريح بريانكا شوبرا بشأن "الغناء في المسجد" سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكروا غناء الناس داخل المساجد، وانتقدوا الطريقة التي تحدثت بها بريانكا عن كونها "مدركة للإسلام"، وسألها الكثيرون عن أي مسجد تتحدث، في حين سخر آخرون من تصريح بريانكا وقالوا إنهم للأسف ما زالوا غير مدركين للإسلام لأن والدهم لم يغن في مسجد أبدا.

