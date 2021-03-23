الكشف عن مقترحات بشأن دوام الطلبة بعد نصف السنة

وقال مدير تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي تابعتها الخليج 365، إن "الوزارة ستناقش مع خلية الأزمة مقترح الدوام في المدارس بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".

وأضاف أن "المقترح يتضمن الدوام الحضوري للطلاب ليومين في الأسبوع مع التشديد على الإجراءات الوقائية".



يشار الى أن وزارة التربية، أكدت في وقت سابق أن آلية الدوام في الكورس الثاني تعتمد على الموقف الوبائي.