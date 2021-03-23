انفجار في بغداد وتدمير 39 وكراً للإرهابيين في نينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، تدمير 39 وكراً للإرهابيين في نينوى شمالي العاصمة بغداد، التي شهدت بدورها تفجيرا أيضا.

وبحسب بيان للخلية فإنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، (..) نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة، الإثنين، في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".



وأشارت إلى أن "الضربات أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين".

من جانب آخر، قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، في انفجار دراجة نارية شرقي العاصمة العراقية بغداد.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن "دراجة نارية انفجرت قرب شارع المدارس بمنطقة المشتل شرقي العاصمة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 في حصيلة أولية للحادثة".



وسارعت قوات الأمن العراقية إلى تطويق موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الانفجارات والاعتداءات لا يزال مستمرا في مختلف المناطق العراقية.



وسبق وحذر خبراء عراقيون من إمكانية فشل مساعي إجراء الحوار الوطني في البلاد، في ظل وجود 30 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.