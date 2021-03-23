الإمارات تستشرف فرص الاستثمار في إندونيسيا بـ10 مليارات دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، الثلاثاء، استثمار 10 مليارات دولار في إندونيسيا، وفق خطة تستهدف قطاعات استراتيجية منها الطاقة والزراعة والبنية التحتية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.

وتضخ الإمارات استثماراتها من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

وأعلن جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، خلال شهر فبراير/شباط 2021 تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويعد المجلس نقطة تحول في حوكمة وتطوير المنظومة الاستثمارية في إندونيسيا. ويهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.

وترتبط الإمارات وإندونيسيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1976، حيث افتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي في 28 أكتوبر 1978.

وافتتحت سفارة الإمارات في جاكرتا سنة 1991، والتي تلت الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" إلى إندونيسيا عام 1990.

وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار المسؤولين في البلدين و كان أبرزها زيارة الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في سبتمبر/أيلول 2015، وزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوليو 2019.

ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات والصفقات في مختلف مجالات التعاون، وفي هذا الإطار اختتم الجانبان مؤخراً " فعالية الأسبوع الإماراتي الإندونيسي لعام 2021 " والذي جرى خلاله توقيع عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والطاقة، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي ومزارع المنغروف.

وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية فقد شهدت العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا نحو 3.7 مليار دولار.