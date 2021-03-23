تركيا تعتقل 150 ضمن تحقيق في صلة عسكريين بكولن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن الشرطة التركية ألقت القبض على 150 في مداهمات استهدفت مشتبها بهم في الجيش متهمين بأنهم على صلة برجل دين تقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة انقلاب عام 2016. وكانت العملية، التي شملت 53 إقليما تركيا، جزءا من حملة مستمرة على شبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. وقُتل ما يربو على 250 في الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016. وينفي كولن أي صلة له بالأمر.

وذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة أن ممثلي الادعاء أمروا باعتقال 184 مشتبها بهم في المجمل بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة. وأضافت أن السلطات استهدفت أيضا مشتبها بهم في شمال قبرص حيث ينتشر الجيش التركي.

وتابعت أن الشرطة تنفذ عمليات للإمساك بالمشتبه بهم الآخرين. ومن بين هؤلاء ضابطان برتبة كولونيل وسبعة برتبة ميجر وعشرة برتبة كابتن و22 برتبة ليفتنانت.

واحتجرت السلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب نحو 80 ألفا على ذمة المحاكمة وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش. وطردت أنقرة أكثر من 20 ألفا من الجيش.