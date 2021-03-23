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رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح أسترازينيكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس اليوم الثلاثاء بينما يستعد لزيارة بريطانيا لحضور قمة لمجوعة السبع في يونيو.

 

وذكر القصر الرئاسي في بيان أن مون (68 عاما) توجه إلى مركز طبي قرب مكتبه بوسط العاصمة سول بصحبة زوجته وتسعة مسؤولين كبار سيرافقونه في رحلته من بينهم مستشار الأمن القومي سوه هون.

 

وقد وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوة إلى كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لحضور القمة كضيوف.

 

وبدأت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية في تطعيم العاملين بالقطاع الطبي الذين يواجهون مخاطر عالية والمرضى ذوي الحالات الحرجة في نهاية فبراير بينما تكافح للتصدي لموجة ثالثة من كوفيد-19 وتهدف لتحقيق مناعة جمعية بحلول نوفمبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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