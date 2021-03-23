المرصد السوري: انفجار بعبوة ناسفة يستهدف قوات تركية في محافظة إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، وقوع انفجار بعبوة ناسفة في محافظة إدلب، أثناء مرور عربة عسكرية تركية بالمنطقة.



ووقع الانفجار على طريق "المسطومة" بريف إدلب (شمال غرب) وأدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق المصدر ذاته.

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 10 أيام، حيث أشار المرصد السوري في 15 آمارس/آذار الجاري، إلى إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.

وفي 13 الشهر الجاري، وقع أيضا انفجار ناجم عن عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة.