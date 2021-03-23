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الهند: 199 حالة وفاة و40715 اصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت السلطات الصحیة في الھند، الیوم الثلاثاء، تسجیل 199 حالة وفاة و40715 اصابة جدیدة بفیروس ( المستجد - كوفید 19 خلال ال24 ساعة الماضیة.

 

وذكرت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة في إحصاءاتھا الاخیرة ان اجمالي عدد وفیات الفیروس بلغ 160166 حالة فیما ارتفع اجمالي الاصابات الى 11686796 اصابة.

 

واشارت الوزارة الى ان عدد المتعافین وصل 11181253 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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