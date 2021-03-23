لبنان على صفيح ساخن .. صدام كبير بين الحريري والرئيس ميشال عون

الشارقة - اميمة ياسر - رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ورقة الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة، واعتبرها مخالفة للدستور.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبناني أمس الاثنين، إن "عون مصر على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية وأترك الحكم على التشكيلة المقترحة للبنانيين".

وأضاف "باجتماعي الأخير اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل الرئيس عون لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها، فقلت له ليست وظيفة رئيس الحكومة أن يعبئ حقائب برغبة الرئيس وليست وظيفة الرئيس تشكيل الحكومة".

وقال الحريري "بكل شفافية سأقول لكم ما قلته للرئيس اليوم.. أولا هذا غير مقبول لأن الرئيس المكلف 'مش شغلته يعبي أوراق من حدا ولا شغلة رئيس جمهورية يشكل حكومة' وثانيا لأن دستورنا يقول بوضوح إن رئيس الحكومة يشكل الحكومة ويضع الأسماء ويتناقش في تشكيلته مع فخامة الرئيس وعلى هذا الأساس بلغته بأن رسالته كأنها ما كانت".

وشدد الحريري على أنه يهدف إلى العمل على تفادي انهيار لبنان.

يشار إلى أن عون كان قد التقى الحريري، الخميس الماضي، دون أن يحرزا تقدما كبيرا، لكنهما اتفقا على عقد لقاء آخر اليوم الاثنين، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من قصر بعبدا "إن اللقاء سيكون فاصلا بالنسبة للحريري، فإما الاتفاق، وإما المواجهة".

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.