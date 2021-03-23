شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء دمياط يستعرض مع وفد النواب 4 أرقام هامة عن آلية العمل بالميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عدد من الأرقام الهامة عن آلية عمل ميناء دمياط خلال زيارة وفد من لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا إن الميناء على الرغم من قصر عمره، إلا أنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن آلية العمل داخل الميناء: