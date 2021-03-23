شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء دمياط يستعرض مع وفد النواب 4 أرقام هامة عن آلية العمل بالميناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عدد من الأرقام الهامة عن آلية عمل ميناء دمياط خلال زيارة وفد من لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدا إن الميناء على الرغم من قصر عمره، إلا أنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن آلية العمل داخل الميناء:
- تبلغ طاقة التداول بميناء دمياط ما يقترب من 40 مليون طن سنويا.
- تبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط حوالى 58.5 مليون طن تخزين سنويا من خلال 7 محطات فى الميناء.
- نقل 24 ألف طن قمح عن طريق النقل النهرى بما يعادل 600 عربية نقل كبيرة" تريلا".
- من المتوقع أن تحقق ميناء دمياط إيرادات تصل إلى 7.5 مليار جنيه فى عام 2029/2030 .