النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بدار السلام بمناسبة عيد الأم

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القاهرة - سامية سيد - نظم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، احتفالية مليئة بالحب والود بمقر الحزب بمناسبة عيد الأم.

وكرم النائب محمد تيسير مطر، أمهات الشهداء وعدد من الأمهات المثاليات بمسقط رأسه بدائرة دار السلام والبساتين، على هامش احتفالات عيد الأم، ورفعوا مجموعة من صور الشهداء لتعبير عن دور الشهداء وأمهاتهم في مثل هذه المناسبات الطبية.

وقدم مطر للأمهات هدايا رمزية تعبيرا عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات.

وتلقى مطر كلمات الشكر والثناء من الأمهات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالتكريم، كما حرصن على التقاط مجموعة كبيرة من الصور مع النائب محمد تيسير مطر لتكون بمثابة ذكرى طيبة.



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم



النائب محمد تيسير مطر يكرم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم