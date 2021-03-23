رئيس الوزراء اليمني: المبادرة السعودية تكشف من يتمسك بالحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن المبادرة السعودية تضع الميليشيات الحوثية الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي، مُعتبرًا أنها تكشف من يرفض جهود السلام ويصر على استمرار الحرب.

وأوضح عبد الملك في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، نُشرت الثلاثاء، أن ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية يشير إلى أن السلام القائم على الشروط الموضوعية هو الهدف والغاية التي ينشدها الشعب اليمني لوضع حد لمعاناته.

وأضاف: "الحكومة لن تكون عائقاً أمام أي جهود حقيقية وجادة للمضي نحو السلام المستدام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني".

واعتبر أن "هذه المبادرة تضع ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران أمام مواجهة حقيقية مع الشعب اليمني والمجتمع الدولي لكشف من يرفض كل جهود السلام ويُصِر على استمرار الحرب".

وتابع: "السلام هدفنا وغايتنا ولطالما ناشدناه دائماً وكررنا أكثر من مرة أهمية توفير الشروط الموضوعية لتحقيقه، ومع ذلك الحكومة ملتزمة بالتعاطي الإيجابي مع كل جهود ومبادرات السلام وستقدم التنازلات انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، الذي وصلت معاناته حداً لا يطاق، في حين تستمر الميليشيات الحوثية وبإيعاز من داعميها في طهران على التصعيد ورفض كل الحلول السياسية، والمقامرة بدماء اليمنيين دون اكتراث خدمة لأجندة ومشروع إيران في المنطقة".

وشدد رئيس الوزراء اليمني على "الحرص الذي تبديه المملكة لتحقيق السلام في اليمن وفقًا لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".

كما نوّه بالدور "المعول على الأشقاء في المملكة لاستمرار تقديم العون الاقتصادي والتنموي العاجل للشعب اليمن،ي ودعم الحكومة لتنفيذ مشروع برنامجها المتصلة باحتياجات المواطنين ومعيشتهم، وتخفيف معاناتهم جراء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي".

وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".