"الشرقية للدخان" تدرس إنتاج السجائر الإلكترونية وطرحها في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" إنها تدرس حاليا إنتاج بدائل التدخين من سجائر إلكترونية من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدام هذه البدائل.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الإلكترونية استعدادا لطرحها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن هناك احتمال جيد لحدوث طلب على السجائر الإلكترونية كبديل أقل خطرا من السجائر التقليدية.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.

وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت في بيان أمس الأول الأحد أن الحكومة طرحت رخصة لإنتاج السجائر في مصر، مشيرة إلى أنها لن تتأثر بذلك.

وذكرت الشركة أن هيئة التنمية الصناعية أصدرت بالفعل كراسة شروط المزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود الشركة.

وتعطي المزايدة الشركة الفائزة بالرخصة، وشركة الشرقية للدخان فقط دون غيرهما حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، متى سمحت القوانين المحلية بها وفق الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها في هذا الشأن، بحسب كراسة الشروط.

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