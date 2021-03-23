إصابة رئيس وزراء باكستان بفيروس "كورونا" بعد تلقّيه اللقاح

اسماعيل عبد الحي - أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أمس السبت، أن فحوصا أثبتت إصابة عمران خان بفيروس كورونا بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد الوباء.

ويأتي الإعلان عن إصابة خان فيما تتعرض البلاد لموجة ثالثة قاتلة من الفيروس الذي أودى بنحو 13800 شخص من أصل 620 ألف إصابة.

وقال المكتب إنه لا يستطيع "في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لكوفيد-19 إيجابية"، موضحا أنه قام "بعزل نفسه".

وتلقى خان (68 عاما) الخميس لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت إسلام أباد مليون جرعة منه كتبرع من بكين.

وفي وقت سابق السبت، قال مستشار خان للشؤون الصحية إنّ الزيادة الأخيرة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية تنذر "بوضع مقلق".

وتجنبت الدولة الآسيوية الفقيرة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة بشكل كبير فرض تدابير إغلاق موسعة كالتي طبقتها عدد من الدول، وإختارت إعتماد سياسات إحتواء "ذكية" تتضمن إغلاق أحياء لفترات قصيرة.

ومع بداية تفشي الجائحة قبل عام، دعا خان مواطنيه في خطاب إلى تفادي الذعر، قائلا إنّ "97 في المائة من المرضى تعافوا"، لكنه وبخهم بعد أشهر محذرا بأن "الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد".