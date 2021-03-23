كورونا عالميا.. 2.7 مليون وفاة وأكثر من 124 مليون إصابة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 124 مليونا و300 ألف و248 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و735 ألفا و346 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 100 مليون و282 ألفا و210 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

البرازيل تسجل 1383 وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إنها سجلت 49293 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 بالإضافة إلى 1383 وفاة.

جونسون يشيد “بالروح العظيمة” في بريطانيا

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، “بالروح العظيمة” التي أظهرتها بريطانيا في التصدي لكوفيد-19، وذلك بمناسبة مرور سنة على فرض أول إجراءات عزل عام وإغلاق، وقال إن جهود كل فرد سمحت للبلاد ببدء السير “على نهج حذر” نحو تخفيف القيود.

وعانت بريطانيا من أحد أعلى معدلات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، مما أدى إلى تعرُض جونسون العام الماضي لانتقادات حادة بسبب البطء الشديد في التحرك لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة واتهمه البعض بإعطاء الأولوية للاقتصاد على حساب الصحة.

39 وفاة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة مقابل ‭647‬ إصابة و‭41‬ وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 196061 من ضمنهم 150424 حالة تم شفاؤها و11637 حالة وفاة”.