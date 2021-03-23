مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن لن يعتذر عما صدر منه حول بوتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس الاميركي جو بايدن لن يعتذر عن وصفه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل.

كما أضاف خلال مقابلة عبر شبكة MSNBC ، أمس الاثنين أن الرئيس لم يخطئ، قائلا: “الرئيس سئل سؤالاً مباشرا وأعطى إجابة مباشرة أيضا”.

إلى ذلك، أضاف أن بايدن الذي أمضى 40 عاما في الخدمة العامة، سيمضي بأسلوبه هذا المباشر الذي اعتاد عليه.

أيام صعبة

وأكد سوليفان أن واشنطن ستواجه أياما صعبة فيما يتعلق بالتعامل مع موسكو.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان أجاب حين سئل عما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل، خلال مقابلة مع شبكة أي بي سي الأسبوع الماضي، بـ”نعم أعتقد ذلك”.

وأشعل هذا التصريح غضباً روسياً، ورد بوتين على هذا الاتهام معتبراً أن كل شخص يرى في الآخر خصاله، في إشارة إلى نظيره الأميركي.

كما أضاف ردا على سؤال قبل أيام قليلة “بشأن تصريحات زميلي الأميركي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة”، مؤكداً أنه يقصد ذلك، ولا يقوله من باب السخرية أو المزاح.”

إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيدها”، مضيفاً “مستعد لمباحثات مرئية وصريحة مع بايدن لبحث العلاقات الثنائية وملف الصراعات الإقليمية”، وذلك بحسب “العربية”.