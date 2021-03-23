الإمارات.. توصيات جديدة لمكافحة تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة في دولة الإمارات لمكافحة وباء كورونا ،أصدرت الحكومة ،الاثنين، تعميما يلزم العاملين في المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية ممن لم يتلقوا لقاح كورونا بإجراء فحص مسحة الأنف ”PCR“ كل 14 يوما، وذلك اعتبارا من 28 مارس/آذار الجاري.

وتشمل الأنشطة كلا من الفنادق والمطاعم والنقل والصحة، فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعا التعميم جميع منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى حث العاملين لديها على تلقي لقاح كورونا وتنظيم وتسهيل ما يلزم لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والوصول لتلقي العمال جرعتي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

ووفق ”وام“، جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي بشأن إجراءات التصدي لجائحة كورونا، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد التعميم ضرورة أن يتبع أي عامل مصاب بفيروس كورونا“نتيجة فحصه إيجابية “ الآليات المعتمدة للعلاج والعزل المقررة من السلطات الصحية المختصة.