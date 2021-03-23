محاكمة عصابة مخدرات بهولندا يترأسها مغربي وصف بأخطر المجرمين في العالم

جدة - عبدالحي حسين - جرت، أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة رضوان تاغي، وهو رئيس عصابة مخدرات هولندية مغربية، وكان المطلوب رقم واحد في هولندا، قبل اعتقاله في دبي، سنة 2019.

وذكرت، صحيفة تليخراف الهولندية، أن الشوارع المحيطة بمحكمة أمستردام، شهدت تواجدا مكثفا، للشرطة الهولندية، تزامنا مع بدء أولى جلسات محاكمة رضوان تاغي وباقي أفراد عصابة المخدرات، التي قامت بالتخطيط والتنفيذ لعمليات اغتيالات لشخصيات معروفة بهولندا.

وأضاف المصدر نفسه، أن أولى جلسات المحاكمة السالفة الذكر، بدأت وسط انتشار أمني مكثف، في محيط محكمة أمستردام، حيث أحاطت سيارات الشرطة بالمحكمة المذكورة، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة؛ بينما انتشر ضباط شرطة مدججون بالسلاح بالشوارع المحيطة، كما نقل المتهمون إلى المحكمة في عربات مصفحة، والقضاة نقلوا بدورهم في سيارات خاصة.

وأفادت الصحيفة السالفة الذكر، بأن العصابة التي يرأسها رضوان تاغي، البالغ 46 سنة، وهو هولندي من أصول مغربية، نفذت جرائم قتل متعددة، وكانت تخطط للمزيد منها، كان من بين ضحاياها المحامي الهولندي الشهير ديريك ويرسوم.

ويخضع 17 متهما للمحاكمة الشهيرة، بالاضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستلم هولندا مغربيا عضوا في هذه العصابة، يدعى “سعيد.ر”، وذلك من كولومبيا.

ويشار إلى أن رضوان تاغي، اعتقل سنة 2019، في إمارة دبي، حيث حاصرته الشرطة داخل فيلا سكنية، بعد أن صدرت أوامر دولية باعتقاله، بتهمة القتل وتهريب المخدرات، كما اشتبه فيه في قضية مقهى “لاكريم” بمراكش . ومن المقرر أن يتم أيضا استلام” سعيد. ر”، الذي لا يزال في كولومبيا في انتظار تسليمه إلى هولندا.

