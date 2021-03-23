10 قتلى بإطلاق نار في متجر بكولورادو الأمريكية

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

شهد متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية إطلاق نار جماعيا أمس الاثنين خلّف عشرة قتلى أحدهم شرطي كان أول من وصل إلى موقع الحادثة، وأُلقي القبض على مشتبه به أصيب في الواقعة، حسبما ذكرت السلطات في مؤتمر صحفي بعد ساعات.



ولم تذكر الشرطة تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينغ سوبرز للبقالة في منطقة تيبل ميسا.

وهذه ثاني واقعة إطلاق نار جماعي تسفر عن قتلى في الولايات المتحدة في غضون أسبوع واحد بعدما سقط ثمانية قتلى بينهم ست نساء من أصل آسيوي في ثلاثة مواقع في أتلانتا وحولها. وتم توجيه الاتهام في تلك الحادثة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما.

وقالت ماريس هيرولد، قائدة شرطة بولدر إن عشرة لقوا مصرعهم في الهجوم على متجر كينغ سوبرز بينهم شرطي يبلغ من العمر 51 عاما قالت إنه كان أول من وصل إلى الموقع.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به، الذي ألقت القبض عليه، هو المصاب الوحيد بجروح خطيرة الذي بقي على قيد الحياة.

كان تسجيل مصور من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية قد أظهر اقتياد رجل ملتح عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف. وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.