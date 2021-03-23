حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد اليمنية في نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة، أجواء صحوة وجافة في خمس محافظات.



وقالت النشرة إن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحو وجاف أثناء الليل والصباح الباكر وتكون درجات الحرارة الصغرى اجمالاً أدنى من معدلاتها خاصة على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء)، ويكون صحو إلى غائم جزئياً نهاراً على بقية مناطق المرتفعات الأخرى والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط أحياناً مثيرة للأتربة.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، واقصى سرعة للرياح 28 عقدة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب تعمل على اثارة الأتربة والرمال واضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون طقس فيها صحو وجاف وحار نسبياً خلال النهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على السواحل الغربية وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب