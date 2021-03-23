الصين تستدعي المبعوث الأوروبي احتجاجا على العقوبات

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

استدعت الخارجية الصينية، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات المفروضة على بكين.



وكشف الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات على مسؤولين صينيين فيما يتعلق بمزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الإثنين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وردت الصين فورا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقا فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها.