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7 قتلى جراء حريق بمخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

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الدمام - شريف احمد - لقي سبعة أشخاص على الاقل حتفهم وأصيب العشرات، إثر حريق هائل دمر أجزاء من مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، بحسب ما قاله مسؤول في دائرة الإطفاء اليوم الثلاثاء.

وقال محمد عبد الله، رئيس دائرة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة ، إن رجال الإطفاء أخمدوا النيران أثناء الليل، وعثروا على جثث متفحمة لثلاثة رجال وامرأتين وطفلين، تحت الأنقاض.

وأوضح أن المصابين يخضعون حاليا للعلاج في مرافق صحية مختلفة تديرها وكالات الإغاثة، وأن الحكومة تقوم بتقييم حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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