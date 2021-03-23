شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعى المبعوث الأوروبى احتجاجا على العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين.

وقالت الوزارة في بيان إن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الاثنين.

وردت الصين فورا بإجراءات عقابية، فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث.