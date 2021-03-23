الامارات.. الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الامارات خلال الأيام المقبلة رطبا وصحوا بوجه عام ، مغبرا نهاراً غرباً مع ارتفاع في درجات الحرارة وخاصة نهارا .



ويكون الطقس اليوم رطبا صباحاً على بعض المناطق الساحلية وصحوا إلى غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة.. الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً شرقاً ، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي ومتوسطا إلى خفيف في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الأربعاء" رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف ،صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً مع ارتفاع اخر في درجات الحرارة.. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الخميس" طقسا صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً ، غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي ،مائلا للحرارة نهاراً ..

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحرخفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الجمعة" صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً ، غائما جزئياً إلى غائم أحيانا على الساحل الشرقي مع ارتفاع في درجات الحرارة ..الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. يكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "السبت" يكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا نهاراً غرباً ، غائما جزئياً على الساحل الشرقي ، مائلا للحرارة نهاراً .. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون موج البحر خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.