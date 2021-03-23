شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق منظومة الرى الحديث ضمن مستهدفات "حياة كريمة" ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، توفير سبل معيشة أفضل فى القرى الأكثر احتياجا للخدمات وخاصة فى الريف المصري، ويأتى دعم المزارعين ضمن أبرز المستهدفات لتلك المبادرة ، ومن بين المشروعات المتسهدف العمل فيها والتركيز عليها تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية التقليدية، لما له من فوائد كثيرة، حيث إن تلك المنظومة تسهم فى تحقيق المزيد من الوفر فى المياه المستخدمة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب زيادة الإنتاجية من الأراضى

ونرصد أبرز المعلومات المستهدفة فى ذلك الإطار:

- استكمال تنفيذ مشروع الري الحديث فى القرى المستهدفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المنظومة.

- التعاقد مع الشركات والمصانع الموردين للمستلزمات الخاصة بتنفيذ منظومة الرى الحديث.

- التوسع في تنفيذها بأراضي الدلتا، لوجود نحو 4 ملايين فدان صالحة للتحويل وتم البدء فى ربع مليون .

- التنسيق مع البنك المركزي لتمويل تنفيذ المنظومة.

- نشر الوعى والعمل للتحول من الري بالغمر إلى الرى الحديث واستخدام نظم الري الذكي.