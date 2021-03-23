مغني الراب “باد فلو”: دعم الجمهور للمغنيين في منصات الاستماع يستوجب تقديم أعمال تستحق- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شجع مغني الراب “باد فلو” الجمهور على الاستماع إلى الموسيقى على المنصات الرقمية، المخصصة لها، لكن في المقابل، أكد أن ذلك يستوجب تقديم أغان في المستوى، الذي يستحق أداء المال من طرف الجمهور.

وتحدث باد فلو لـ”اليوم 24″ عن رأيه في النقاش المطروح في الساحة، أخيرا، والمرتبط بمدى ضرورة لجوء الجمهور إلى الاستماع عبر المنصات المخصصة من أجل دعم الفنان.

وقرب باد فلو، في حديثه، جمهور الراب من عمله الجديد “ماما”، وأكد أن الأم موضوع يستحق الغناء عنه في أغاني فرح، وبهجة، وعدم الاقتصار في هذا الصدد على الأغاني الحزينة، والمؤثرة.

وأصدر باد فلو، يوم أمس الأحد، جديده على شكل فيديو كليب، زامن عيد الأم، تماشيا مع موضوع الأغنية.